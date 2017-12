Janmaat loopt titel 'matchwinner' ternauwernood mis bij Watford

Zwarte avond voor Bertrams: fout met gevolgen en een dwaze rode kaart

0:02 Hij was de eerste om te erkennen dat de 0-1 van FC Twente een flater was. Of een ‘ketser’, zoals Nigel Bertrams het zelf omschreef. ,,Ik was uit positie, stond niet goed, de bal had een rare stuit en ik kreeg mijn lichaam niet achter de bal”, zei de doelman die een gevaarloos schot van Oussama Assaidi door zijn handen liet glippen. ,,Mijn fout.”