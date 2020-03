Jan Smeekens beëindigt loopbaan: ‘Mijn lichaam raakt op’

,,Ik merk dat mijn lichaam op raakt", zo lichtte hij toe. ,,Om eerlijk te zijn heb ik dit seizoen geen wedstrijd zonder pijn gereden.”



Smeekens maakte in Sotsji in 2014 deel uit van een van de meest bizarre momenten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Hij dacht op de 500 meter goud te hebben gewonnen, maar bleek enkele tellen later toch op twaalf duizendste van een seconde te hebben verloren van Michel Mulder. In 2017 haalde Smeekens zijn revanche door in Gangneung in Zuid-Korea wereldkampioen te worden op de 500 meter.