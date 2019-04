Jan Jongbloed over contractverlenging Buffon: ‘Hij kan doorgaan zolang hij fit is’

Verstappen snelste tijd bij test in Bahrein, Schumacher tweede

18:34 Max Verstappen heeft op een regenachtige testdag in Bahrein de snelste ronde gereden. De Nederlandse Formule 1-coureur reed in zijn Red Bull 62 rondjes en in de laatste noteerde hij 1.29,379. Met die tijd zorgde Verstappen ervoor dat Mick Schumacher bij zijn debuut in een Formule 1-auto van Ferrari niet de snelste van de dag was.