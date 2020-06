Jan Bos nieuwe assistent bij Team Jutta Leerdam en Koen Verweij

NAC heeft een derde van het Rat Verlegh Stadion zo gevuld

10:24 Nu supporters vanaf 1 september toch welkom zijn in de Nederlandse voetbalstadions, luidt de vraag wie wel en wie niet wordt toegelaten. Dat is een vraag voor later, want dat er bij de start van het nieuwe seizoen publiek aanwezig zal zijn, is een opsteker voor NAC.