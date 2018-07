Jamie Murray ook met Azarenka naar finale

Vrouwen tonen (met wat hulp) hun spierbal­len in de BN DeStem Lezerstour

19:56 Het is de dag van Dylan en de dames. Want waar nationale sprintheld Dylan Groenewegen de zege pakte in de etappe van Fougeres naar Chartres, lieten de dames zich gelden in de BN DeStem Lezerstour. Vier plaatsen in de top vijf van vandaag worden ingenomen door vrouwen én het geel blijft in het bezit van Diny Wagemakers uit Oudenbosch.