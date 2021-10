Jahanbakhsh bezorgt Iran punt tegen Zuid-Korea

kunstrijden Sjoukje Dijkstra Trofee voor Lindsay van Zundert

18:44 Lindsay van Zundert mocht dinsdag in Den Haag de Sjoukje Dijkstra Trophy in ontvangst nemen. Het is prijs voor de beste Nederlandse kunstrijdster van het jaar. Oud-olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra kwam hoogstpersoonlijk naar Den Haag om het 16-jarige Etten-Leurse talent de naar haar vernoemde glazen bokaal te overhandigen.