Jackie Stewart: ‘Verstappen heeft nog veel te leren, maar naar wie luistert hij?’

,,Max heeft nog veel te leren... maar naar wie luistert hij? Hij is goed, héél goed. Hij is op dit moment waarschijnlijk de snelste coureur op de grid, maar om een echte kampioen te zijn kan je niet de hele tijd betrokken zijn bij crashes. Als ik baas was bij zijn team, zou ik zeggen: ‘in godsnaam, doe dit nooit meer’. Dat je voor het wereldkampioenschap aan het strijden bent, wil niet zeggen dat je alles maar kan doen.”



Stewart vond dat beide coureurs onnodig risico namen in bocht 1 in Monza. De Brit zag in zijn tijd meer dan 50 dodelijke ongelukken en heeft zich daarom altijd ingezet voor een zo veilig mogelijke autosport. ,,De stewards hebben meer informatie, maar waarom gaven ze Verstappen maar drie plekken gridstraf als ze er zo zeker van waren dat hem alle blaam trof? Als de halo er niet was geweest, was Lewis misschien wel dood geweest, en de veronderstelde dader krijgt maar een kleine tik op de vingers.”