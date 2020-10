Ivoorkust maakt einde aan zegereeks Rode Duivels

Koolhof loopt finale­plaats in Parijs mis

16:10 Het is dubbelspecialist Wesley Koolhof niet gelukt de finale te bereiken van het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Samen met zijn Kroatische partner Nikola Mektic verloor hij van de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies. Het werd 6-3 7-5. Bij een 6-5-achterstand in de tweede set leverde Mektic zijn servicegame op love in.