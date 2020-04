Italië wil weer voetballen, maar wél tot kerst zonder publiek

Eerder maakte de Italiaanse voetbalbond al bekend dat ze eind mei de competitie wil hervatten. ,,Het is de enige optie”, meldt voorzitter Gabriele Gravina. De spelers worden begin mei alweer op de training verwacht.



Italië wil dus weer voetballen, maar niet zoals we gewend zijn. Alle wedstrijden zullen afgewerkt worden zonder publiek en in een hoog tempo. Corriere dello Sport schrijft dat de Italiaanse clubs vanaf 27 mei twee wedstrijden per week gaan spelen. Het is volgens de Italiaanse voetbalbond de enige mogelijkheid om het seizoen te redden. ,,Het is de enige manier om de economische schade nog enigszins beperkt te houden en eventuele rechtszaken te voorkomen”, zegt Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC, in een interview met de website Virgilio.

Quote Als ze ons dwingen dan zal ik uit respect voor de inwoners van Brescia en de mensen die er niet meer zijn, het team niet opstellen Massimo Cellino, Voorzitter Brescia

Veiligheidsvoorwaarden

Voorwaarde is wel dat iedereen die wél in het stadion is, van cameraman tot ballenjongen, aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet. Iedereen moet dus mondkapjes en handschoenen dragen en minstens anderhalve meter afstand bewaren. Ook tijdens de trainingen, die al op 4 mei hervat gaan worden, zullen de clubs er alles aan doen de veiligheid van de spelers te waarborgen, zo verzekert de voetbalbond. Er zal in kleine groepjes en op afstand van elkaar getraind worden.



Het is de bedoeling dat de wedstrijden in de eigen stadions worden afgewerkt. Mochten die in een zwaar getroffen gebied staan - in Milaan, Bergamo en Brescia is het aantal slachtoffers en besmettingen nog steeds erg hoog - dan kan overwogen worden uit te wijken naar een andere stad.

Scenario

Om de kans op besmetting met het coronavirus tot een absoluut minimum te beperken, overweegt de Italiaanse voetbalbond ook een ander scenario. Alle teams en de scheidsrechters naar Rome halen, in afgezonderde hotels plaatsen en de wedstrijden daar afwerken. Hoewel het eerste scenario de voorkeur heeft bij bond en clubs is dit plan nog niet van tafel.



De belangrijkste reden om het seizoen af te maken is de financiële malaise waarin de clubs terecht dreigen te komen als er niet gespeeld wordt. Volgens schattingen leiden de Italiaanse clubs nu al een schade van tussen de 75 en de 95 miljoen euro. Ze lopen nu vooral entreegeld en televisierechten mis, daarom staan de meeste clubs achter het voornemen van de voetbalbond.

Alleen Massimo Cellino, voorzitter van Brescia, is mordicus tegen het uitspelen van het seizoen. ,,Gekkenwerk om weer te gaan spelen”, zegt hij vandaag tegen een lokale krant. ,,Als ze ons dwingen dan zal ik uit respect voor de inwoners van Brescia en de mensen die er niet meer zijn, het team niet opstellen.”



Cellino zegt eventuele strafpunten of zelfs degradatie op de koop toe te nemen.