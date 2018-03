Italië wil tegen Oranje met nieuwe bondscoach aantreden

Interim-directeur Alessandro Costacurta van de bond zoekt al een tijdje naar een opvolger voor Giampiero Ventura, die in november werd ontslagen nadat Italië kwalificatie voor het WK was misgelopen. De 'Azzurri' verloren in de play-offs van Zweden en ontbreken daardoor komende zomer voor het eerst sinds 1958 op de mondiale eindronde.

Luigi Di Biagio, bondscoach van Jong Italië, heeft tijdelijk de leiding gekregen over de nationale ploeg. Hij moest vrijdag met Italië in een oefeninterland buigen voor Argentinië (0-2). Costacurta sluit niet uit dat Di Biagio bondscoach blijft. ,,Als we een betere trainer kunnen vinden, dan nemen we die. Maar dat is niet makkelijk'', zei de directeur. ,,Luigi kent de spelers goed en doet belangrijk werk. Ik betwijfel of José Mourinho of Pep Guardiola het beter gedaan zou hebben tegen Argentinië. Rond 20 mei maken we onze keuze bekend.''