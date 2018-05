Maar nationaal wankelde de troon van 'de Oude Dame' als nooit tevoren. Vooral op 22 april, toen Napoli in de laatste minuut van Juventus won en het verschil nog maar één punt was. Italië ging er eens goed voor zitten, zeker toen Inter in de wedstrijd daarna met 2-1 voor stond tegen Juve. De vreugde was van korte duur, want de recordkampioen stelde alsnog orde op zaken, met twee goals in vier minuten. En een dag later verloor Napoli van Fiorentina. Het verschil is momenteel dus weer 'gewoon' zes punten, twee speelrondes voor het einde. En het gat met de nummer 3 AS Roma is momenteel ook weer 'gewoon' achttien punten.



Endt: ,,Dat Juventus straks al zeven jaar achter elkaar kampioen is geworden, is niet goed." De hegemonie draagt ook niet bij aan de gunfactor. Niet alleen Krol hoopte vurig op een Napolitaanse titel. ,,Dat zou wat zijn geweest. Ik weet hoe dat leeft bij de mensen. Ze willen het zó graag."



Italië snakt naar een andere landskampioen. ,,Objectieve commentatoren konden die wens nauwelijks verbergen in hun analyses", zag de Nederlandse Italiaan Michele Santoni, die tegenwoordig trainerscoördinator is bij Cagliari en eerder werkte voor Ajax, Internazionale en Lazio.



Tekst gaat verder onder de foto.