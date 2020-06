Italië rouwt om dood Mario Corso, ‘God’s left foot’

De aanvaller, die 23 keer uitkwam voor de Italiaanse ploeg, speelde tussen 1957 en 1973 voor Inter en trok in zijn nadagen nog twee seizoenen naar Genua. Met Inter veroverde hij vier landstitels. In 1964 en 1965 pakte hij met Inter tweemaal op een rij de Europa Cup 1 én de wereldbeker voor clubteams. Het team uit die jaren staat bekend als La Grande Inter.

Willem van Hanegem is het eens met oud-spits Altobelli. De dood van zijn generatiegenoot greep De Kromme volgens eigen zeggen aan. ,,Wat een schitterende voetballer met een prachtig linkerbeen’’, zegt Van Hanegem. ,,Ik keek graag naar hem als dé man bij het grote Inter. Ik heb vaak mijn bewondering voor hem uitgesproken. Ik begreep later van iemand uit zijn nabijheid dat hij dat erg waardeerde, maar er was niets over gelogen. Italië mist vanaf nu een grootheid op voetbalgebied, Inter mist een clubicoon die zestien jaar voor de club speelde en uiteraard is het erg voor de familie. De voetballiefhebbers zullen hem net als ik herinneren als een van de mooiste spelers ooit. Iemand waar we van hebben genoten.’’