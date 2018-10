Italië komt bij herdenking brugramp niet verder dan 1-1 tegen Oekraïne

Italië is dit seizoen onder bondscoach Roberto Mancini nog niet bijster succesvol. De oefeninterland in Genua tegen Oekraïne eindigde in 1-1.

De oefeninterland tegen Oekraïne stond in het teken van de tragedie in augustus toen een verkeersbrug in Genua instortte. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. In de 43ste minuut werd het spel even stilgelegd om de slachtoffers te herdenken.