Italië behoudt perfecte status na rood voor dapper Armenië

Koeman zal weinig veranderen: ‘Heb vanaf juni kunnen nadenken’

18:39 Het Nederlands elftal is met een fitte selectie van 23 internationals begonnen aan de laatste training voor het uitduel van morgenavond met Duitsland in de EK-kwalificatie. ,,Hopelijk blijft dat zo”, zei Ronald Koeman in de perskamer van het Volksparkstadion in Hamburg.