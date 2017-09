Italianen vergelijken beauty 'Diego Mertens' met goal Maradona

Zo zien de medailles voor de Spelen van PyeongChang eruit

12:39 Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft donderdag in Seoul én New York de medailles gepresenteerd voor de Winterspelen in PyeongChang. Op de robuuste gouden, zilveren en bronzen plakken staan de vijf olympische ringen gegraveerd, het embleem van PyeongChang 2018 en in het Engels het onderdeel waarop de medaille is behaald.