Italiaanse voetbalbond wil competitie eind mei hervatten

Na de lockdown, waarvan het einde in Italië vooralsnog op 4 mei is, krijgen de clubs drie weken de tijd om zich voor te bereiden. ,,Dat betekent dus dat we eind mei of begin juni weer kunnen voetballen. Voor het zover is zal iedereen op het coronavirus getest worden. Er zal dus geen gevaar op besmetting zijn en social distancing is dan ook niet nodig. Ik hoop ook dat elke club in zijn eigen stadion kan spelen en anders vinden we wel een oplossing.”