Italiaanse sportminister: ‘Serie A moet lijn volgen van Nederland en Frankrijk’

Voetbalwe­reld in rouw na dood ‘Eddy PG’: ‘Gentleman op en buiten het veld’

10:16 De Nederlandse voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Eddy Pieters Graafland, die vanwege zijn achternaam de bijnaam ‘Eddy PG’ had. Hier verzamelen we de reacties van bekenden uit de sportwereld. Oud-keeper Frans Hoek: ‘Hij was een gentleman op en buiten het veld.’ Dit artikel wordt steeds geüpdatet.