Italiaanse politie vreest voor samenwerking Napoli en Feyenoord in Rome, 1500 extra agenten ingezet

De Italiaanse politie zet 1500 agenten rond de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord van donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA na een bijeenkomst van een comité voor openbare orde en veiligheid in Rome.

Supporters van Feyenoord zijn niet welkom Rome. Burgemeester Roberto Gualtieri is de rellen in 2015 met aanhangers van de huidige koploper van de Eredivisie nog niet vergeten. Na zijn verbod besloot Feyenoord ook geen Italiaanse fans toe te laten bij de gewonnen thuiswedstrijd (1-0) van vorige week in de Kuip.

De Italiaanse politie controleert vanaf woensdag intensief op het vliegveld en centraal station van de hoofdstad. Ook staan er agenten rond de tolwegen van Rome. Er is een onbekend aantal fans van Feyenoord aanwezig in Italië. Maar zij laten zich voorlopig niet in clubkleuren in het historische centrum van Rome zien.

Bij de supportersvereniging FSV De Feijenoorder kunnen ze lastig inschatten hoeveel fans er toch naar Italië reizen voor het allesbeslissende uitduel van donderdag met AS Roma. ,,Ik denk wel honderden, maar het kunnen er ook meer dan duizend zijn”, verwacht Carli Klijn van de fanclub.

Op internet circuleren foto’s met fans van Feyenoord en Napoli in Napels. Volgens Italiaanse media zouden ze plannen hebben om samen op te trekken in Rome. De Italiaanse politie is extra attent na hevige rellen die vorige maand ontstonden rond een thuisduel met Napoli en Eintracht Frankfurt. Duitse fans waren niet welkom in het stadion van de koploper van de Serie A, maar reisden toch massaal af naar Napels. Daar liep het enorm uit de hand in aanloop naar de achtste finale in de Champions Leauge

Romeinse politiechef: ‘Blijf weg uit Rome’

De Romeinse politiechef Giuseppe Rubino geeft het dringende advies aan Feyenoord-supporters om toch vooral weg te blijven uit de Italiaanse hoofdstad. ,,Wie eruit wordt gepikt, kan sancties verwachten.”

Aan de taferelen van acht jaar geleden wil de politiechef niet al te veel woorden meer vuilmaken. ,,Het was een vreselijke gebeurtenis. Het is onvoorstelbaar dat er mensen zijn die vanuit het buitenland naar een andere stad reizen om daar schade aan te richten aan monumenten", aldus Rubino.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze Europa League-video's

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.