Italiaanse media vol lof na eerste goal De Ligt: ‘De reus is opgestaan’

De Ligt maakte in de derby tegen Torino het enige doelpunt en kreeg in veel kranten het hoogste cijfer. ,,De Ligt speelde weloverwogen en straalde persoonlijkheid uit. Hij ging de duels aan en gaf geen centimeter weg. Hij wist vanuit zijn positie op de juiste momenten de ruimtes te dichten. De winnende treffer was verdiend: zijn eerste in wat in Turijn een heel speciale wedstrijd is. De reus is eindelijk opgestaan.”