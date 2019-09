Italiaanse media sparen ‘falende’ De Ligt niet ondanks zege bij debuut

Het toonaangevende La Gazzetta dello Sport vond dat Gonzalo Higuaín de beste speler van het veld was en Matthijs de Ligt ‘de flop’ van de avond. De Italiaanse sportkrant zag dat hij bij de drie tegendoelpunten betrokken was. ,,Bij de eerste treffer kijkt hij toe hoe Kostas Manolas voor hem langs snijdt en scoort. Bij de tweede goal schat De Ligt de situatie verkeerd in laat hij Lozano lopen. En bij het derde doelpunt anticipeert Di Lorenzo beter.”



Desalniettemin is La Gazzetta ook hoopvol. ,,Waarschijnlijk zal er een dag komen dat we ons deze wedstrijd zullen herinneren als een van de weinige negatieve avonden van een fenomeen. Maar toch, negentig minuten lang was dit het verhaal van een miljoenenaankoop die faalde in zijn eerste thuiswedstrijd.”