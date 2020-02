Italiaanse media prijzen Mertens: ‘In het huis van Maradona is Dries de baas’

Na dertig minuten opende Mertens de score tegen Barcelona. Genoeg voor de zege was het niet door een goal van Antoine Griezmann in de tweede helft, maar de Belg zette zichzelf wel definitief in de geschiedenisboeken van Napoli. De teller van Mertens staat nu op 121 goals voor Napoli. Daarmee passeerde hij eerder al Diego Armando Maradona (115 goals) en Edinson Cavani (104 goals), maar nu heeft hij ook Hamsik geëvenaard. De Slowaak had daar echter wel veel meer duels voor nodig dan Mertens: 520 om 310.



,,Een magische avond in de Champions League", zo stelt Gazzetta dello Sport. ,,Dries Mertens maakte duidelijk dat Lionel Messi zijn respect moet tonen in de Tempel van Pibe", zo verwijst de Italiaanse krant naar de bijnaam van Maradona: Pibe de Oro, het gouden kind.



Want inderdaad, niet Messi maar Mertens stal de show tijdens Napoli - Barcelona. ,,Je droom verwezenlijken tegen de meest prestigieuze tegenstander: Mertens deed het. Maar ook in defensief opzicht helpt Dries zijn ploeggenoten, zoals op het moment dat hij de bal afpakte van majesteit Messi. Hij werd dikverdiend toegezongen door de fans van Napoli", zo klinkt het bij Tuttosport. Om daaraan toe te voegen: ,,In het huis van Maradona is Dries de baas.”



Mertens zelf liet op social media ook weten verheugd te zijn met zijn bereikte mijlpaal. Hij begroette voormalig ploeggenoot Hamsik in een fraaie post op Instagram.