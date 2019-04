Italiaanse media prijzen flitsend Ajax: ‘Maar Juventus heeft een gouden uitgangspositie’

‘Een geweldige Europese voetbalavond’, opent La Gazzetta dello Sport, doelend op het vaak flitsende spel van Ajax. ‘De 1-1 deed denken aan het grote Holland. In de finale van het WK 1974 begon Nederland de wedstrijd met een penalty, nog voordat Duitsland de bal had geraakt. Dit was bijna hetzelfde. De magie van de Braziliaan Neres zorgde aan het begin van de tweede helft voor het herstel van de betere Nederlanders.’

Volledig scherm David Neres viert de 1-1. © BSR Agency Op slag van rust had Cristiano Ronaldo Ajax pijn gedaan met een rake kopstoot. Het bleek uiteindelijk het enige schot op doel dat Juventus in de hele wedstrijd liet noteren. ‘Als dat geen cynisme is... Het gaat om de combinatie van denken en instinct in die paar seconden. De rest is bijna natuurlijk.’



Toch telt het eindresultaat volgens de roze sportkrant meer dan wat dan ook. ‘Op de fout van Cancelo na speelde Juventus een degelijke, zorgvuldige wedstrijd op hoog niveau. Ajax maakte indruk met spelers als De Ligt en De Jong. Naast het uitdoelpunt is het een voordeel dat Chiellini volgende week terugkeert en Tagliafico er niet bij is.’

Gouden uitgangspositie

Ook Corriere Dello Sport spreekt na het doelpunt van Neres over ‘Braziliaanse magie’ en koestert het gelijkspel van Juventus, die in de achtste finales tegen Atlético Madrid op vreemde bodem nog met 2-0 onderuit gingen. ‘Twee goals, een bal op de paal, kansen voor beide doelen en veel emotie. Ajax - Juventus was een spektakel, een prestigieuze kwartfinale waardig. De ploeg van Allegri heeft een gouden uitgangspositie voor de return dankzij het zoveelste doelpunt van de succesmachine Cristiano Ronaldo.’

La Stampa zag een wedstrijd tussen de uitbundigheid van de jonge Ajax-talenten en de ervaring van Juventus. De krant stipt aan dat de Italianen in het verleden zes van de zeven keer een 1-1 voorsprong in de knock-outfase van de Champions League met succes verdedigden, waaronder in 1978 tegen Ajax. Juventus won toen na strafschoppen. ‘Penalty's zijn in het geval van een duel met de Nederlanders altijd gunstig voor de Bianconeri. Onthoud hoe de finale van 1996 eindigde in Rome.’

Return

De return in het Juventus Stadium in Turijn is volgende week dinsdag 16 april om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de halve finale van de Champions League en ontmoet daarin de winnaar van de kwartfinale tussen Tottenham Hotspur en Manchester City.