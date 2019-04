Italiaanse media: Niemand komt aan de troon van Ronaldo

La Gazetto dello Sport pakt flink uit op de cover. Cristiano Ronaldo, ‘koning van de Champions League’, is gehuld in een harnas van Juventus, zittend op ‘zijn’ troon. ,,Mijn troon, raak die niet aan”, kopt de krant. Met de troon wordt verwezen naar de Iron Throne uit de immens populaire serie Game of Thrones , die deze week aan zijn achtste en tevens laatste seizoen begon. Ook bij Tuttosport en Corriere dello Sport siert Ronaldo de cover. Laatstgenoemde krant verwijst naar de comeback van Juventus tegen Atletico Madrid (3-0 winst na 2-0 nederlaag in Spanje), waar hij een hattrick scoorde en na afloop een cojones -gebaar maakte (hij greep naar zijn edele delen). ,,Juventus heeft nog een avond van Ronaldo’s huevos nodig”, kopt de krant.

,,Cristiano hoort de roep van zijn beker”, zo schrijft Tuttosport. Ze verwijzen naar zijn transformatie als de druk toeneemt. Van de 125 doelpunten in de Champions League scoorde hij er 64 na de groepsfase. La Corriere dello Sport verwijst ook naar zijn statistieken, maar dan op een ander manier. Die zijn in het stadion van Juventus zijn namelijk uitstekend. In de negentien optredens - eerst voor Real Madrid, sinds dit seizoen voor Juventus - op het miljardenbal in het Allianz Stadion was hij goed voor zeventien doelpunten en tien assists. ,,Al meer dan vijf jaar is Cristiano in Turijn markant en betoverend, maar nu is het publiek zijn bondgenoot”, schrijft de krant.