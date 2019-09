Italiaan Orsato fluit Ajax in Mestalla

De Italiaan leidde wel al eens Europese duels van AZ en PSV en was in 2016 de arbiter bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Zweden (1-1). Orsato keurde toen in de extra tijd een doelpunt van Bas Dost af omdat de spits geduwd zou hebben.



De wedstrijd tussen Valencia en Ajax begint woensdag om 21.00 uur in het Mestalla-stadion. Keeper Jasper Cillessen, die tussen 2011 en 2016 in Amsterdam speelde, staat nu onder de lat bij de Spaanse club. Ajax begon de Champions League met een zege op Lille (3-0), Valencia won met 1-0 bij Chelsea.



Feyenoord krijgt donderdag in de Europa League bij de thuiswedstrijd tegen FC Porto te maken met scheidsrechter Sergei Karasev uit Rusland. Gediminas Mazeika uit Litouwen fluit in Den Haag het duel tussen AZ en Manchester United. De Turk Halil Umut Meler is in de Noorse stad Trondheim de leidsman bij Rosenborg - PSV.