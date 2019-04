Israëliër (73) oudste voetballer ooit in profduel

Raemon Sluiter over pupil ‘Er wordt nu gejaagd op Kiki’

19:08 Ze is gestegen op de wereldranglijst en won al een toernooi. Toch is 2019 nog niet het seizoen waar Kiki Bertens op had gehoopt. ,,Ze zal de close wedstrijden net iets vaker over de streep moeten trekken om zo’n topjaar te hebben als vorig jaar”, zegt coach Raemon Sluiter.