Israël verbiedt Europa Leaguelduel vanwege corona-uitbraak

Uneken sprint naar EK-zilver bij de belofte­vrou­wen

26 augustus Lonneke Uneken heeft bij de EK op de weg in Frankrijk zilver behaald bij de beloften (onder 23 jaar). De 20-jarige Groningse moest na een heuvelrit in en rondom Plouay over 82 kilometer in de eindsprint haar meerdere erkennen in de Italiaanse Elisa Balsamo.