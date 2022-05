Isco vertrek na negen jaar bij Real Madrid, Bazoer houdt alle opties open

zondag 4C WDS'19 speelt zich veilig: ‘Leuke bijkomstig­heid dat we meedoen om periodeti­tel’

VCW moet in de laatste speelronde nog vol aan de bak om de nacompetitie te ontlopen. Concurrent Noordhoek heeft aan één punt voldoende om zich veilig te spelen. WDS’19 is veilig én staat bovenaan in de derde periode.

29 mei