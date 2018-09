Isco ontslagen uit ziekenhuis na blindedarmontsteking

Hoelang het herstel duurt liet Real Madrid in het midden. Spaanse media houden het erop dat de aanvallende middenvelder ongeveer een maand aan de kant staat. Hij zou de eerste 'Clásico' van dit seizoen - op 28 oktober treffen FC Barcelona en Real elkaar in Camp Nou - net kunnen halen. Isco werd dinsdag opgenomen met een acute blindedarmontsteking nadat hij voor een training had geklaagd over hevige buikpijn. Hij mist normaal gesproken zes duels van zijn club waaronder de stadsderby tegen Atlético, en de interlands van Spanje tegen Wales en Engeland.