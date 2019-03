Isco helpt Zidane aan zege bij rentree in Madrid

Zidane werd deze week teruggehaald door Real na het ontslag van Santiago Solari. Dat was goed nieuws voor Isco die meteen in de basis terugkeerde. Het bleek een gouden zet van de Fransman Na twee afgekeurde doelpunten, van Gareth Bale en Luka Modric, maakte Isco na een uur de 1-0 op aangeven van Karim Benzema.

Bale, die in de eerste helft een elleboogstoot uitdeelde in de aanloop naar zijn afgekeurde treffer en daarvoor ‘slechts’ geel kreeg, verdubbelde de score met een schot met rechts. Zidane deed weer een beroep op de oude garde, oftewel de spelers met wie hij de afgelopen jaren zo succesvol was. Zo stond Keylor Navas onder de lat en hadden ook Marcelo en Isco een basisplaats.

Real, dat derde blijft, had de laatste twee competitiewedstrijden in Madrid verloren. Op 17 februari verloor het met 2-1 van Girona en op 2 maart was FC Barcelona met 1-0 te sterk in Bernabéu. Elf dagen geleden won Ajax er in de Champions League met 4-1.