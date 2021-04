Is vier keer dan eindelijk scheepsrecht voor Guardiola bij ManCity?

StatistiekenMet behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van vanavond in de Champions League. Dit zijn de leukste feitjes voor de eerste duels in de kwartfinales, die beide om 21.00 uur beginnen.

Manchester City - Borussia Dortmund

• Voor Manchester City is het gezien het verleden een lastige klus om door te gaan naar de halve finale. Engelse ploegen zijn in vier van de vijf kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door een Duitse opponent. City werd in deze ronde geëlimineerd door Borussia Mönchengladbach (1978/79) en HSV (2008/09).

• Ook is ManCity de laatste drie seizoenen onder Pep Guardiola uitgeschakeld in de kwartfinales. Liverpool was in 2017/18 te sterk, het jaar erna kwam het niet langs Tottenham Hotspur en vorig seizoen versloeg Olympique Lyon de huidige koploper van de Premier League. Guardiola reikte met de Engelse ploeg nog geen een keer tot de halve finales, hetgeen hem de vorige zeven keer bij zijn vorige werkgevers Barcelona en Bayern München wel lukte.

Volledig scherm Manchester City werd vorig jaar in de kwartfinale van de CL met 3-1 verslagen door Olympique Lyon. © EPA

• Als Guardiola deze ronde afrekent met Dortmund, wordt de Spanjaard de vierde coach die met ten minste drie clubs de halve finale van de CL heeft bereikt, na José Mourinho (4), Carlo Ancelotti (3) en Louis van Gaal (3).

• Dortmund bereikte in drie van de laatste zes kwartfinales de volgende ronde. De laatste keer dat de nummer vijf van Duitsland bij de laatste vier kwam, was in het seizoen 2012/13. Uiteindelijk verloor het toen in de finale van Bayern München (2-1). City behaalde in 2015/16 voor het laatst de halve finale, maar strandde toen tegen de uiteindelijke winnaar Real Madrid (1-0).

Volledig scherm Erling Haaland maakte dit jaar al tien CL-doelpunten. © Pool via REUTERS

• Dortmund-sensatie Erling Haaland kan de vijfde speler worden die in maar liefst zeven opeenvolgende CL-duels scoort, na Cristiano Ronaldo (11, 2017-2018 en 8, 2013-2014), Ruud van Nistelrooy (9, 2002-2003), Robert Lewandowski (9 , 2019-2020) en Edinson Cavani (7, 2016-2017). De 20-jarige Noor is met tien doelpunten topscorer van de CL.

Real Madrid - Liverpool

• Liverpool en Real Madrid stonden in de geschiedenis van de CL zes keer tegenover elkaar. De Engelsen wonnen de eerste drie, de Spanjaarden de laatste drie. De meest recente ontmoeting was de finale van 2017/18 die eindigde in 3-1.

• Real Madrid ging in twaalf van zijn laatste dertien kwartfinales door naar de volgende ronde. De laatste keer dat dit niet lukte was in 2003/04 tegen AS Monaco. Onder trainer Zinédine Zidane wonnen De Koninklijke dertien van zijn veertien knock-out-wedstrijden in het miljoenenbal (waaronder drie finales). De enige uitzondering was vorig seizoen, toen Manchester City in de achtste finale met 4-2 te sterk was.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum verloor de laatste keer met Liverpool toen het Real Madrid trof, in de Champions League-finale van 2018. © AFP

• Ook Liverpool is zijn laatste knock-out-wedstrijden uitstekend bezig. De Engelsen gingen onder Jürgen Klopp door in twaalf van de laatste dertien duels, op het tweeluik met Atlético Madrid vorig jaar na (laatste 16). De Duitse trainer won in zijn carrière drie van de vier CL-kwartfinales, behalve in 2012/13. Toen was uitgerekend Real Madrid de tegenstander.

• Real Madrid-spits Karim Benzema kan in het tweeluik met Liverpool een bijzondere mijlpaal bereiken. De Fransman, die in al zijn drie wedstrijden tegen Liverpool scoorde, heeft nog één doelpunt nodig om naast Real Madrid-legende Raúl (71) te komen op de all-time topscorerslijst van de CL. De overige drie spelers die vaker scoorden op het hoogste podium van Europa zijn Cristiano Ronaldo (134), Lionel Messi (120) en Robert Lewandowski (73).

• Mohammed Salah kan na Steven Gerrard (5 oktober 2007 tot februari 2008) de tweede Liverpool-speler ooit worden die in vier opeenvolgende CL-duels het net vindt. Salah maakte dit seizoen vijf doelpunten.

• Bij Real ontbreekt aanvoerder Sergio Ramos wegens een kuitblessure. De Madrilenen verloren de laatste vier CL-thuiswedstrijden toen de Spanjaard afwezig was en kregen dertien doelpunten tegen, waaronder vier van Ajax (1-4, 2018/19).

Volledig scherm Ajax won in 2019, bij afwezigheid van aanvoerder Ramos, met 1-4 in Madrid. © REUTERS