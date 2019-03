Is shorttrack een loterij of niet?

Pim Bijl: een kansloze positie bestaat niet



Steven Bradbury is voorgoed de vleesgeworden toevalstreffer van het shorttrack. De Australiër werd een beroemd man op de Olympische Spelen in 2002, door goud te winnen op de 1000 meter zonder ook maar een enkel moment indruk te hebben gemaakt. Dat Bradbury olympisch kampioen werd, was puur geluk.



De kwartfinale overleefde hij ternauwernood, door een diskwalificatie van een Canadees die voor hem was geëindigd. In de halve finale reed Bradbury alweer achteraan, maar ging hij door nadat de drie schaatsers voor hem vielen. In de finale, ver achter de vier mannen die om de medailles leken te strijden, schoven in de laatste bocht al zijn tegenstanders onderuit. Bradbury, The Last Man Standing, hoefde alleen nog op zijn benen te blijven staan om zich tot olympisch kampioen te kronen.



Natuurlijk is het flauw om een sport te blijven typeren door een onwaarschijnlijke race van zestien jaar terug. Maar toch. Ook in de voorgaande jaren zag ik shorttrackers te pas en te onpas in de boarding vliegen. Ik keek naar de frustratie bij Sjinkie Knegt nadat zijn kansen in Sotsji waren vervlogen omdat hij werd getorpedeerd. En hoorde talloze keren felle kritiek op alweer een discutabele beslissing van de jury. En ik zag de Nederlandse vrouwen van de aflossingsploeg – nota bene rijdend in de B-finale – toch uitbundig feestvieren in Pyeongchang, omdat twee landen in de A-finale werden gediskwalificeerd. Een kansloze positie in het shorttrack bestaat niet.