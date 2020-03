Is ook de zaterdagtak van Halsteren te sterk voor Baronie? ‘Zo'n mooie pot is toch iets extra's’

Halsteren deelde afgelopen zondag een fikse tik uit aan Baronie, door de derby in de hoofdklasse met 1-0 te winnen. Dinsdagavond treffen beide verenigingen elkaar weer, maar dan is het de zaterdagtak van Halsteren die het de Bredanaars lastig moet maken. De underdogs achten zich niet kansloos. “Maar het is niet heel waarschijnlijk dat wij even het spel gaan maken.”

Waar het vlaggenschip van Halsteren op een tweede plaats in de hoofdklasse staat, daar is het zaterdagteam van het dorp de trotse koploper van de derde klasse B. Halsteren Zaterdag 1 is met een voorsprong van vijf punten hard op weg naar de tweede klasse, maar daarnaast gloort er ook een NAC-scenario: als lagere divisionist verrassen in, ditmaal, de districtsbeker. De ploeg van Remco van Haaren is nog steeds actief in het bekertoernooi en treft daar dus Baronie, dat voor de tweede keer in drie dagen afreist naar De Beeklaan.

Bestuderen op eigen sportpark

Halsteren rekende in de beker onder meer af met VV Clinge en ZSC’62, waardoor het met vijftien overgebleven cupfighters strijdt om het eremetaal. Omdat de mannen van de zaterdag op zondag natuurlijk de wei niet in hoefden, hadden ze mooi de tijd om Baronie goed onder de loep te nemen. Op het eigen sportpark nota bene, want de zondagmannen van Halsteren versloegen Baronie thuis met 1-0 door een goal van Glenn Kools.

Onder toeziend oog van enkele spelers van de Zaterdag 1. ,,We hebben zondag eerst getraind en daarna hebben een aantal spelers de wedstrijd gekeken", vertelt topscorer Mike de Nijs. De aanvaller behoorde overigens niet tot dat selecte gezelschap. ,,Ik moest van mezelf Feyenoord kijken, haha. Maar van ploeggenoten hoorde ik dat er wel wat ruimte achter hun verdediging lag. Daar moeten we dan maar van profiteren.”

Want hoofdklasser Baronie, de huidige nummer vier, is toch andere koek dan - met alle respect - competitiegenoten SEOLTO en VV De Fendert. ,,Ook in de beker hebben we vooralsnog alleen tegen vierde- en derdeklassers gespeeld. Dan is zo'n mooie pot tegen Baronie toch iets extra's dit seizoen.” De Nijs maakt er verder geen geheim van; Baronie is de favoriet. ,,Het is niet heel waarschijnlijk dat wij even het spel gaan maken.”

Slechte generale

Op 15 februari speelde Halsteren voor het laatst een wedstrijd, vanwege carnaval en de slechte weersomstandigheden. Die zaterdag verslikte de koploper zich in de competitie verrassend in De Jonge Spartaan (0-2). Een slechte generale is normaliter een goede repetitie en daar denkt de geel-zwarte topschutter ook zo over. ,,Daar gaan we dan maar van uit”, klinkt het optimistisch. En wie weet hebben de hoofdklassers van Halsteren, die overigens wel al uit het bekertoernooi liggen, bij een eventuele nieuwe overwinning op Baronie een verrassing voor de zaterdagtak in petto. Een krat bier is nog niet beloofd, geeft De Nijs toe. ,,Er zijn nog geen gekkigheidjes in het vooruitzicht gesteld. Maar wie weet komt dat nog.” Morgenavond iets rond tienen weten we meer.