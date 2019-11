Is Noord-Ierland echt een bananenschil voor toplanden?

Als startpunt nemen we het begin van de periode van bondscoach Michael O’Neill, die sinds eind december 2011 aan het roer staat. Sindsdien speelden de Noord-Ieren tegen toplanden Portugal, Uruguay, Chili, Kroatië, Duitsland en natuurlijk Oranje. Qua resultaat valt een ding op: de 0-0 tegen het Oranje van Koeman is een van de spaarzame hoogtepunten.

Portugal

In oktober 2012 en september 2013 speelt Noord-Ierland twee keer tegen Portugal. De eerste ontmoeting levert de groene formatie van O’Neill zowaar een resultaat op. In Porto wordt het 1-1, nadat de Noord-Ieren tot tien minuten voor tijd zelfs een 0-1 voorsprong konden verdedigen. Cristiano Ronaldo speelt de volle negentig minuten maar wordt constant onschadelijk gemaakt door de Noord-Ierse defensie.

Dat is ruim een jaar later op Windsor Park wel anders. In de WK-kwalificatiewedstrijd komen de Noord-Ieren in eigen huis weliswaar op een 2-1 voorsprong, maar Ronaldo zorgt er met drie treffers hoogstpersoonlijk voor dat de Portugezen gewoon met een zakelijke 4-2 zege huiswaarts kunnen.

Cristiano Ronaldo viert een van zijn drie treffers tegen Noord-Ierland. © AFP

Uruguay & Chili

Veel buiten het eigen Europese continent komen de Noord-Ieren de laatste jaren niet. De Zuid-Amerikaanse trip halverwege 2014 is dan ook een zeldzaamheid. Van Uruguay en Chili wordt dan wel twee keer verloren, Noord-Ierland weet lang stand te houden in deze vriendschappelijke potjes. Tegen Chili wordt door twee doelpunten ruim tien minuten voor tijd met 2-0 verloren, Uruguay viert met 1-0 al helemaal een nipte zege.

Kroatië

Een vrij kansloos oefenpotje tegen de Kroaten, eind 2016. Op Windsor Park komen de bezoekers binnen tien minuten al op voorsprong via Mario Mandzukic. Zonder sterspelers Luka Modric en Ivan Rakitic op het middenveld speelt Kroatië zich uiteindelijk naar een eenvoudige 3-0 zege.

Noord-Ierland kon het de Kroaten op Windsor Park niet lastig maken. © REUTERS

Duitsland

Als de Noord-Ieren één tegenstander inmiddels behoorlijk zouden moeten kennen, zijn het wel de Duitsers. Vanaf oktober ontmoetten ze onze Oosterburen vier keer. Dat begint op het EK van 2016, als Mario Gómez zijn elftal als matchwinner een kleine zege bezorgt. Overigens houden de Noord-Ieren aan deze nederlaag een allesbehalve wrange nasmaak over, ze plaatsen zich alsnog voor de knock-outfase van het EK.

In de kwalificatiereeks voor het WK van 2018 slagen de Noord-Ieren er niet in om de twee duels met Duitsland daadwerkelijk wedstrijden te laten worden. In beide ontmoetingen staan de Duitsers na ruim twintig minuten met 2-0 voor. Spanning creëren lukte deze kwalificatie in ieder geval al wel. Begin september van dit jaar houden de Noord-Ieren in eigen huis lang zicht op een resultaat, tot de voor Duitsland bevrijdende 2-0 van Serge Gnabry in blessuretijd. Vanavond staat er in de uitwedstrijd voor de Noord-Ieren weinig meer op het spel, afgelopen zaterdag werd tegen Oranje directe plaatsing voor het EK definitief misgelopen.

Niklas Süle en Serge Gnabry vieren de bevrijdende 0-2 voor Duitsland, september dit jaar. © AP

Nederland

Zeven jaar geleden leed Noord-Ierland een zeldzaam grote nederlaag in het oefenduel met Oranje. Via treffers van Robin van Persie, Ibrahim Afellay (beiden twee keer), Wesley Sneijder en Ron Vlaar zegeviert het Nederlands elftal met 6-0. Een complete off-day voor het doorgaans sterke verdedigende collectief Noord-Ierland.

Deze kwalificatiereeks toont dat collectief zich wel. In de Kuip houden de Noord-Ieren lang stand en lijkt een late openingstreffer van Josh Magennis zelfs voor een onverwachte zege te gaan zorgen. Memphis Depay en Luuk de Jong redden de boel nog voor Koeman, de vermoeide Noord-Ieren worden in de laatste tien minuten toch nog uit elkaar gespeeld. Afgelopen zaterdag blijkt een bloedeloze 0-0 in Noord-Ierland genoeg voor EK-kwalificatie. Was Oranje het eerste topland dat het tegen het Noord-Ierland van bondscoach O’Neill moeilijk had? Nee, dat niet. Uiteindelijk gaat het in het voetbal om resultaat, en daarin was het gelijkspel tegen Oranje voor de Noord-Ieren een zeldzame uitslag.