Is er nóg een Leclerc op weg naar de Formule 1?

uitzondering intact De topsport mag door, maar waarom? ‘Het leidt af van dagelijkse sores’

18:36 Maandenlang zat topsportend Nederland in de wachtkamer. Onvrede dreigde over het lange stilleggen van competities en groepstrainingen. Maar nu, in de nieuwe lockdown, blijft juist voor de topsport de uitzondering intact. Vier vragen over het hoe en waarom.