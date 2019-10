Is dit de meest absurde penalty ooit?

WTA Finals Barty in groep met Osaka, Halep wacht clash met Andreescu

19:51 Ashleigh Barty is bij de WTA Finals in het Chinese Shenzen ingedeeld in de groep met de Japanse Naomi Osaka, de winnares van de Australian Open. De Australische nummer 1 van de wereld, die dit jaar Roland Garros op haar naam schreef, treft verder in de rode groep de Tsjechische Petra Kvitova en de Zwitserse Belinda Bencic.