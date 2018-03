Irene Schouten is even helemaal klaar met schaatsen

Maar op het ijskoude Cranevelt in Arnhem had Irene Schouten het gisteravond eventjes helemaal gehad met schaatsen: ,,Ik heb even geen zin meer, het wordt tijd voor wat rust.” In Arnhem won Ineke Dedden de tweede marathon op natuurijs. Bij de mannen was Bart de Vries later op de avond de sterkste. Het was voor Irene Schouten een rollercoaster geweest sinds haar terugkeer uit Zuid-Korea, waar ze de bronzen plak op de massastart had veroverd. ,,Ik heb een stuk of drie nachten nauwelijks geslapen. Van jetlag had ik geen last meer. Gisteren nog wel in Haaksbergen. Maar het ging nog steeds niet.”

De 25-jarige schaatstopper uit Andijk reed in het veld met 69 deelneemsters in Arnhem wel redelijk voorin mee en reed af en toe een gaatje dicht. Maar toen een ronde of 12 voor de finish het vijftal Ineke Dedden, Roza Blokker, Nicky van Leeuwen, Jade van der Molen en Merel Bosma een gat sloeg ging het licht zo’n beetje uit. Enkele ronden voor het einde werd het peloton, inclusief Schouten, bedankt voor de bewezen diensten. Dedden, uit schaatsmekka Heerenveen, reed het agressiefst en won de eindsprint. ,,Ik heb me vandaag gewoon niet met de wedstrijd bemoeid, ik was een pelotonvulster” lachte Schouten, de titelhoudster op kunstijs, verontschuldigend. ,,Ik heb helemaal niet op kop gezeten. Het is gewoon even op. Je leeft helemaal naar de Olympische Spelen toe en als je dan klaar bent valt de mentale spanning helemaal weg. Zelfs mijn vrienden en familie die mee waren naar Zuid-Korea zitten nu helemaal kapot. Je bent zes weken weggeweest, daarna meteen door naar Haaksbergen en naar Arnhem. Het wordt tijd om even aan rust te denken.”

De derde marathon op natuurijs, vandaag in Noordlaren, laat ze dan ook schieten: ,,Ik ga het nu even kalm aan doen tot aan de World Cup, over een paar weken. Alleen nog trainen in Thialf, geen wedstrijden in de tussentijd.”



Haar broer Simon, in Haaksbergen de winnaar bij de mannen, had van tevoren tegen haar gezegd: ,,Ga gewoon rijden! Dat is je werk.” Maar tweemaal zestig rondjes op Hollands natuurijs na haar grote succes op de Olympische Spelen deden Schouten gisteren de das om. Aan het ijs in Arnhem had het niet gelegen: ,,Dat was beter dan gisteren in Haaksbergen. Alleen stonden er veel mensen voor de dranghekken, dat was soms een beetje gevaarlijk.''