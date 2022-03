Irene Schouten en Antoinette de Jong met beperkte achterstand naar slotafstand WK Allround

Irene Schouten bezette na twee afstanden plek 2 in het klassement, vlak achter de favoriete Miho Takagi. Het gat voorafgaand aan de 1500 kilometer bedroeg 0,43 seconden in het voordeel van de Japanse, die specialist is op deze afstand en normaal gesproken dus wel zou gaan uitlopen. Ook Antoinette de Jong mocht nog naar boven kijken. Zij stond slechts 0,59 achter op Takagi en heeft eveneens een goede 1500 meter in de benen.

Erg verrassend was het dan ook niet dat Schouten na de derde afstand een plekje gezakt was. In de slotrit moest ze met een tijd van 1.56,43 anderhalve seconde toegeven op winnares Takagi. De Jong (1.55,18) zat maar net achter de Japanse en ook Merel Conijn (1.56,24) deed in een persoonlijk record nog goede zaken. De Nederlandse vrouwen bezetten voorafgaand aan de afsluitende 5 kilometer de plekken 2, 3 en 6 in de rangschikking.