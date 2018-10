Ireen Wüst wil niet meer praten over hormoonkwestie

Vorige maand bleek dat er onder meer in de Nederlandse schaatswereld nogal 'liberaal' met medicijnen wordt omgegaan. Vooral het middel Thyrax, een schildklierhormoon, is opvallend populair. Bewijs voor de prestatiebevorderende effecten is er niet, maar sommige sporters gebruiken het niettemin omdat ze denken daarmee snel gewicht te verliezen en energie te winnen. Thyrax staat niet op de verboden lijst, tegen de zin in van de Nederlandse Dopingautoriteit.

Wüst gebruikt sinds oktober 2014 schildklierhormonen, op grond van medische klachten en afwijkende bloedwaarden. Ze noemde het in september ‘een nachtmerrie’ dat ze over haar medisch dossier in het openbaar moest praten en dat ze daardoor misschien in verband zou worden gebracht met dubieuze praktijken. De meest succesvolle olympiër ooit van Oranje benadrukte dat ze altijd alles netjes heeft gedaan en dat ze staat voor een schone sport.

Wüst wilde daar vanmiddag in Heerenveen niet meer op terugkomen. ,,Ik ga me lekker concentreren op het nieuwe seizoen, op het schaatsen. Ik ben sterker uit de zomer gekomen dan in voorgaande jaren, dat wijzen de fysieke tests uit. Ik heb voor twee jaar getekend bij mijn nieuwe ploeg en daarna zien we wel verder. Een wereldrecord heb ik nog niet in mijn bezit en dat is daarom de komende winter één van mijn hoofddoelen. De wereldbekerfinale in maart op de snelle baan in Salt Lake City lijkt me de ideale locatie voor een toptijd op de 1500 meter en misschien ook wel op de 3000 meter.''