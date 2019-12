­Ireen Wüst straalt het levensgeluk uit dat Paulien van Deutekom zo speciaal maakte

Gebroken was ze. Uitgeput en verslagen. Ze had moeten aanzien hoe haar vriendin zieker werd. Hoe ze de strijd verloor. Ieder ander mens was in een hoekje ­gekropen om te rouwen. Maar Ireen stond er.



Ze verscheen vorig jaar aan de start van de WK afstanden en zegevierde met een middelvinger in de lucht als statement tegen kanker. En je hoefde haar niet eens goed te kennen om te zien hoe reddeloos ze zich voelde. Maar ze won. ­Ze won voor Paulien, zei ze later. Het was het ­ultieme eerbetoon aan haar maatje.