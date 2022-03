Ireen Wüst sluit indrukwekkende carrière af met vierde plaats op 1500 meter

Ireen Wüst heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen haar laatste race afgesloten met een vierde plaats. De 35-jarige Brabantse kwam in een vol Thialf op de 1500 meter tot 1.54,77. De zege ging naar de Japanse Miho Takagi in 1.53,32.

Het was de laatste wedstrijd voor de zesvoudig olympisch kampioene, de meest succesvolle Nederlandse schaatsster ooit. Onder luid applaus van het publiek in Thialf werd Wüst bij de start aangekondigd. Met nog meer applaus en een staande ovatie van het publiek reed ze na haar rit over het ijs. Later op de middag krijgt Wüst nog een officieel afscheid.

,,Het is onwerkelijk. Het was niet mijn beste race, maar ik heb wel van elke seconde genoten”, vertelde Wüst achteraf voor de camera van NOS. ,,Ik had ingecalculeerd dat het publiek gek zou gaan doen, maar het inrijden was al een groot eerbetoon. Het is dat het dak er nog op zit, maar het had niet veel gescheeld.”

,,Normaal zit je in een tunnel en ben je gefocust, maar nu was ik gewoon aan het genieten", vervolgt Wüst. ,,Toen de bel ging dacht ik: ‘oke, dit wordt mijn allerlaatste rondje.’ Ik ben ook maar een mens, en om het op deze manier af te sluiten is een droom die uitkomt. Hier zijn al mijn familie en vrienden, én het schaatspubliek. Het is alsof je het uitmaakt met je allergrootste liefde.”

Ireen Wust neemt afscheid na afloop van de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Thialf

Op de Spelen in Beijing klopte Wüst Takagi in de strijd om het goud, net zoals ze dat vier jaar eerder deed op de Spelen van Pyeongchang. In Heerenveen was de Japanse Wüst te snel af na een razendsnelle start. Die voorsprong hield Takagi de hele race vol. Ze won daarmee ook het klassement van de wereldbeker op de 1500 meter.

Bij de wereldbekerfinale in 2006 in Thialf won Wüst voor het eerst een wereldbekerrace over 1500 meter. Er volgden er nog 24 maar vooral werd ze vijf keer wereldkampioen op die afstand en won ze op vijf opeenvolgende Spelen een medaille op de schaatsmijl, waarvan drie keer goud.

Met het prolongeren van haar olympische titel op de 1500 meter in Beijing had Wüst haar schaatscarrière al van een gouden slot voorzien. In totaal veroverde ze dertien olympische medailles: zes keer goud, vijf keer zilver en twee keer brons. Ook werd ze zeven keer wereldkampioen allround en vijf keer Europees kampioen allround.

Antoinette de Jong kwam in haar laatste 1500 meter van het seizoen tot 1.54,33 en werd daarmee tweede. De Noorse Ragne Wiklund eindigde als derde.

