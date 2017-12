Iraanse staatstelevisie censureert loting

De Iraanse staatstelevisie heeft morele bewakers in dienst die scherp in de gaten houden of de islamitische kledingvoorschriften worden nageleefd. Ze onderbreken programma's waarvan ze vinden dat een vrouw ongepaste kleding draagt. Ieder live-programma wordt daarom met een vertraging van 30 seconden uitgezonden.



De Russische zangeres Alsou had een prominente rol in het eerste deel van de show. Ze wisselde daarbij, achter de coulissen, een paar keer van outfit. In Iran kregen de tv-kijkers daar niets van mee. Ze zagen daarna wel hoe hun nationale ploeg door mannelijke voetbalprominenten in groep B werd ingedeeld bij Portugal, Spanje en Marokko.