IOC-voorzitter Thomas Bach na eis Oekraïne: Russen buitensluiten botst met olympisch handvest

PEC Zwolle weer stap dichter bij kampioen­schap in KKD, Eindhoven ontspoort maar wint wel van Heracles

PEC Zwolle is weer een stap dichter bij het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis werd laagvlieger TOP Oss met ruime cijfers verslagen (4-1), al werd het verschil pas in het laatste kwart gemaakt. Eindhoven won met negen man de topper van Heracles Almelo (1-0).

22:00