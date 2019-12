Invallers helpen ploeterend Liverpool langs Monterrey

WK Darts LIVE | WK-debutant Kurz gooit bijna 9-darter, maar moet set aan Wilson laten

20:55 Benito van de Pas gaat tegen de Duitser Gabriel Clemens op jacht naar de tweede ronde op het WK darts. Ook James 'The Machine’ Wade komt in actie. Hij speelt al een partij in de tweede ronde tegen Ritchie Edhouse. Mis niets van deze WK-avond in ons liveblog. Tussenstand: James Wilson - Nico Kurz (Eerste ronde) 1-2 Programma: Josh Payne - Diogo Portela (Eerste ronde) Gabriel Clemens - Benito van de Pas (Eerste ronde) James Wade - Ritchie Edhouse (Tweede ronde)