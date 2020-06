Invallers Dost en De Guzman helpen Frankfurt aan zege met assists op supersub Ilsanker

Met zeven punten uit de laatste drie duels had Werder Bremen de stijgende lijn te pakken. De formatie van Florian Kohfeldt vecht tegen degradatie en kon deze serie bijzonder goed gebruiken. Directe degradatie voorkomen behoort ineens tot de mogelijkheden aangezien nummer 16 Fortuna Düsseldorf nog maar twee punten meer heeft.



Frankfurt, dat twaalfde staat, is bezig aan een onopvallend seizoen. In zomer vertrok het sterrentrio Sébastien Haller, Luka Jovic en Ante Rebic en dat is terug te zien in de resultaten. Het duel in Bremen had de klasse van één van hen goed kunnen gebruiken.