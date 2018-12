Invaller Vormer bezorgt Brugge drie punten tegen Lokeren

Glory's grote man Cor Hemmers: ‘Vechten zit in de mens. Het is een oerin­stinct’

13:49 Opgeleid tot leraar wiskunde. Carrière gemaakt bij Meeùs. En uiteindelijk gekozen voor een leven in en rond het kickboksen. Glory's grote man Cor Hemmers over de mystiek van het oosten, de oerdrang in de man, fout volk en de dood van zijn stiefzoon Ramon Dekkers.