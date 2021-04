Invaller Van de Beek op randje halve finale, Arsenal moet aan de bak in Tsjechië

Blunder Scherpen en misser Tadic leiden onnodige nederlaag Ajax in tegen Roma

8 april Ajax heeft mede door grote missers van aanvoerder Dusan Tadic en Europese debutant Kjell Scherpen tegen AS Roma geen voorschot weten te nemen op de derde halve finale in een Europees toernooi in vijf jaar. Daarentegen werd de eerste nederlaag in 25 duels geleden: 1-2.