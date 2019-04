Invaller Promes wint met Sevilla zinderende derby van Betis

In een zinderende en bij vlagen verhitte derby - 9 gele kaarten - nam Sevilla na 25 minuten de leiding. Munir El Haddadi kopte een afgemeten voorzet van Pablo Sarabia knap tegen de touwen. Betis gaf zich echter niet zo makkelijk gewonnen. Beide ploegen deden weinig voor elkaar onder en kort na rust kwamen de bezoekers terecht langszij. De Argentijn Giovani Lo Celso schoot kiezelhard de 1-1 tegen de touwen.



Lang kon Betis niet van die voorsprong genieten. Amper drie minuten later deelde Sevilla een tik uit toen Pablo Sarabia het eindstation was van een fijne counter. Na ruim een uur leek Franco Vazquez het duel met een heerlijke pegel te beslissen (3-1), maar een schitterende vrije trap van Cristian Tello bracht 8 minuten voor tijd de spanning terug. In de slotfase zette Betis nog aan, maar Sevilla - met Quincy Promes als invaller - hield stand en won dus.



Door de zege klimt Sevilla naar plek vier met 52 punten. Getafe (50 punten) kan morgen die plaats weer overnemen als het wint van degradatiekandidaat Real Valladolid.