Invaller Niasse schenkt Koeman cruciale zege

De druk was hevig op de schouders van de Nederlander, Goodison Park begon al hevig te mopperen en te zuchten, maar toen was daar opeens invaller Oumar Niasse. Met twee goals binnen vijf minuten boog de Senegalees de wedstrijd om voor Everton tegen Bournemouth, tot enorme opluchting van de Nederlandse coach. ,,De wereld ziet er in een paar minuten tijd opeens heel anders uit,’’ zei Koeman na afloop, in de catacomben van het stadion. ,,Dit is echt een heel belangrijke overwinning voor iedereen bij de club. Dit biedt heel veel vertrouwen in de toekomst.’’

Pikant

Pikant was dat uitgerekend Niasse de druk op Koeman verlichtte. De Senegalese aanvaller werd afgelopen seizoen nog naar de beloften verbannen, en daarna verhuurd aan Hull City. De Nederlander zag het absoluut niet zitten in de spits. ,,Maar alle credits zijn voor Oumar, want hij heeft het helemaal zelf gedaan,’’ zei Koeman zaterdag. ,,Hij heeft zijn kans gepakt de laatste weken. Hij brengt heel veel agressie en dynamiek in de ploeg. Ik ben uiteraard hartstikke blij met hem.’’



Een nieuwe nederlaag had de druk op Koemans positie onherroepelijk doen toenemen, na een zomer waarin Everton voor tientallen miljoenen ponden investeerde. De club uit Liverpool begon als nummer achttien aan de wedstrijd: winst was van groot belang om niet diep weg te zakken in de degradatiezone.