Invaller Isco voorkomt nederlaag Real Madrid

Hoewel Real Madrid woensdag in de Champions League speelt tegen AS Roma hield trainer Julen Lopetegui zijn basisploeg nagenoeg intact. Desondanks had zijn elftal bepaald geen makkelijke avond in San Mamés, waar Athtletic na ruim een half op een verdiende voorsprong kwam. Iker Muniain gaf het laatste zetje na een aanval over rechts.