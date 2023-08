Invaller Harry Kane figureert in Dani Olmo-show bij Supercup-afgang Bayern München

Steven Bergwijn had rol van aanvoerder niet verwacht: ‘Die band is echt bijzaak voor mij’

Steven Bergwijn had niet verwacht dat hij de nieuwe aanvoerder van Ajax zou worden na het vertrek van Dusan Tadic en Jurriën Timber. Dat zei de 25-jarige aanvaller uit Amsterdam na de 4-1 zege op Heracles, waarin hij in de slotfase nog twee keer scoorde. ,,Ik heb me altijd gefocust op het voetbal, die band is voor mij eigenlijk bijzaak.”